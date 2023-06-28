明年迎來「台南400年」的里程碑，首檔特展台荷跨海藝術交流特展《當海洋相遇》，28日在佳里區蕭壠文化園區亮相，邀請荷蘭及台南在地共6位藝術家，創作出6組作品，藉由藝術的力量，探索台南與荷蘭之間歷史文化的連結。

「台南400年」首檔特展台荷跨海藝術交流特展《當海洋相遇》，28日在佳里區蕭壠文化園區亮相。（張毓翎攝）

台荷跨海藝術交流特展《當海洋相遇》今天在蕭壠文化園區A1、A2及A5館開展，展覽以「海洋、土地與類考古」、「風景與懷舊」、「空間與記憶」3個主題呈現，台南市長黃偉哲一早前往參觀，並在策展人陳明惠解說導覽下，細看每件作品。

藝術家們運用繪畫、攝影、錄像裝置、互動裝置、數位媒體等多元媒材，回顧過去400年台南海洋城市的轉變。（張毓翎攝）

A1館展出台灣藝術家蔡咅璟與林怡如的《我們居住在海洋之上》、林書楷《陽台城市文明－再現遊境之城》；A2館展出荷蘭藝術家雙人組奧古斯H.倫內《璃失光景》、謝茹安《回返之逕》；A5館由藝術家陳昱榮運用點雲掃描並透過AI圖像演算，以熱蘭遮城為原型創作《記憶之城》、《未來殘像》，展期至明年1月7日。

策展人陳明惠表示，2024年適逢台南400年，這次以跨國藝術交流及展覽機制，藝術家們運用繪畫、攝影、錄像裝置、互動裝置、數位媒體等多元媒材，回顧過去400年台南海洋城市的轉變，希望引導民眾對於台南及台灣的下一個百年發展提出反思。

黃偉哲說，400年前的台灣與荷蘭，至今已物換星移，在這個展覽當中，可以看到台灣與荷蘭在大航海時代所激盪出的火花，接下來市府會繼續推出各種台南400的系列活動，歡迎民眾來台南走讀、探索。