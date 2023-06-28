在物聯網應用的迅速發展下，IoT設備需要具備穩定、精確的時脈信號來確保數據傳輸和通信的準確性，電池的續航力和切換效能對於無線感測器網絡、智能家居和可穿戴設備等應用至關重要。而PLL是所有數位應用中的關鍵時脈電路，不斷減小尺寸並提高其性能是實現下一代技術發展的重要基礎。身為高速傳輸矽智財領導者，M31所開發的12奈米Digital PLL在3GHz工作頻率下僅需消耗1.1mW的功率，能透過動態電壓頻率調節技術進一步節省50%以上的耗電量，使得IoT設備更適合長時間運行和低功耗需求的場景。另一方面，12奈米Digital PLL IP輸出的時脈亦能符合IoT感測元件低雜訊的需求，並善用製程優勢在極小面積表現上提供超低功耗，是目前市場中最具競爭力的IP。相較於傳統PLL使用IO電壓的限制，Digital PLL透過數位化電路模型搭配獨特的抗電源雜訊技巧，提供晶片設計者更方便的整合以及達成更優異的系統耗電，而快速鎖定功能更進一步提升效能，為系統帶來了更低延遲的模式切換。

隨著晶片發展漸趨複雜，具備高度功能性與可適性的Digital PLL在先進製程的SoC設計中無疑扮演著關鍵角色，能輔助客戶實現各項應用場景需求，有助於提高物聯網設備的性能、效率和可靠性。M31的12奈米Digital PLL IP擁有採用單一電源以及完整的可測試性(DFT)功能，相比傳統PLL更具備SoC整合優勢，同時，優化的抗雜訊能力，進一步確保在面對干擾時設備仍能保持穩定運行，搭配動態頻率轉換模式等先進功能，滿足物聯網對於時脈解決方案的迫切需求。M31目前正致力於開發3奈米製程電路，以進一步提升產品性能和功耗效能，將使Digital PLL IP能夠應對更複雜和高要求的HPC(高效能運算)以及AI應用，並為客戶提供更具競爭力的解決方案。