6／24竹北氣爆案，新竹瓦斯公司28日撥付帝王至尊社區的安置補償費，大樓1樓店面也恢復營業，受影響的泰和等7個里，縣府成立各服務專線，簡化作業流程，提供受氣爆影響的民眾通報、物資、心理諮商、證件重辦、火災證明及減免等申請，縣長楊文科期盡速協助民眾回到原有生活軌道。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌表示，帝王至尊社區有78戶227人，日前協調會同意安置補償費每人1200元提高為2000元，採預付14天方式辦理，並加發每人5000元緊急救難金，每戶以5人為限，28日起匯入住戶帳戶或採現金方式發放，每日並由社工、瓦斯公司人員進駐關心，提供專線協助申請賠償。

此外，泰和里、竹北里、竹仁里、竹義里、福德里、文化里、北崙里（博愛街）等7里受影響的居民，竹瓦亦提供另5支專線協助民眾申請。申請賠償應備文件包含體傷診斷書、醫療收據、身分證影本等，財損則須備妥現場損失照片、財損清單、維修估價單、維修收據或發票、房屋權狀影本、身分證影本及個資同意書等。

若有民眾因氣爆事件導致無證件可用，可持受災證明或里長協助證明至戶政事務所，告知本人身分證字號，由櫃檯查驗身分，受傷住院者可由家屬協助，竹北戶政事務所提供隨到隨辦專人協助。

在火災證明及火災調查資料申請部分，由申請人備妥身分證、房屋所有權狀影本，若是承租戶則準備身分證、租賃契約，或是有承租戶姓名的水電、瓦斯帳單，用以提出申請。

縣府社會處和衛生局也提供物資及心理諮商服務，在氣爆事件受到影響的住戶，經衛生局了解需求、評估後，將轉介至專業醫療項目、心理諮商服務。

新竹縣稅務局也提供房屋受損、汽機車受損者的稅務減免，包含房屋稅減免、牌照稅減免等項目，依受災情形發生日起，毀損面積超過3成以上不超過5成，房屋稅減半徵收，毀損超過5成以上，免徵房屋稅。汽機車因災害導致無法使用、須進廠維修或報廢者，當年度牌照稅僅繳到停用前1日，須於災害發生日的30天內提出申請。