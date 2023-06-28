去年狂拿101勝卻敗倒在國聯外卡戰，大都會今年砸下大錢補強，團隊薪資更創下大聯盟歷史新高，但卻未見成效，有可能連季後賽都無法闖入，根據大聯盟官網記者迪寇莫（Anthony DiComo）報導，陣中王牌薛爾瑟（Max Scherzer）如果被大都會擺上貨架，他願意放棄自己合約當中，俗稱「霸王條款」的不可交易條款。

距離季中交易截止日還有一個多月的時間，誰也沒想到去年大肆買人的大都會，竟然有可能成為賣家之一，重金打造的先發投手陣容，今年繳出4.82團隊防禦率，排名國聯倒數第3位，爭奪分區冠軍的希望已經不存在，甚至離外卡最後一席仍有8.5場勝差。

正走到3年1.3億美元合約第2個賽季的薛爾瑟，本季13場先發投了70.2局，防禦率為偏高的3.95，26.2%三振率仍是平均以上水準，但他今年的年薪是創紀錄的4333萬美元，想將薛爾瑟交易有一定難度。不過2021年在國民時期，薛爾瑟也曾放棄合約中的不可交易條款，最終和崔伊騰納（Trea Turner）一起被送往道奇。

薛爾瑟想重溫世界大賽冠軍夢，另一個辦法是在今年賽季結束後跳出合約成為自由球員，只是他明年將滿39歲，成績也不如過去那樣宰制，若想尋求一份高於4333萬美元的合約，恐不是這麼容易的事。