農委會今天在台東農業改良場舉辦「原力重現，復興部落，原鄉永續」記者會，副主委陳駿季到台東聽取成果。另外，外界關心大陸6月20日重新開放台東鳳梨釋迦進口，陳駿季說，農產品經貿檢疫應回歸國與國平台，但陸方至今尚未回應檢疫條件，若單方面和地方政府溝通，對於農委會開立釋迦檢疫證明將會成為問題。

陳駿季指出，大陸重新開放釋迦進口，農委會樂觀其成，但也要求遵循國際農業貿易的規範，尤其是對國與國雙方檢疫平台的溝通，一定要有共識，否則很容易重導覆轍。他說，針對釋迦外銷檢疫相關內容，都有傳給大陸，並且詢問配套措施，卻都遭已讀不回。

陳駿季說，沒聽過農產外銷是地方政府和其他國家談，應該是透過成熟的平台進行貿易，農委會秉持雞蛋不放在同1個籃子的觀念，全力爭取美日及東南亞等市場，並且轉導農民在田間管理、檢疫、釋迦保險等工作，讓鳳梨釋迦外銷步上正軌。

對此，台東縣府農業處長許家豪表示，針對檢疫證的部分，不管是包裝場或貿易商，依規定本來就是要向相關單位申請檢疫許可證明，台東縣政府設定的管理規範，並未牽涉到檢疫證明的部分，仍依現行規範辦理，釋迦只要外銷，都必須向有關單位申請檢疫證明，縣府並未破壞規則。