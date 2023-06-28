2023台中國際夏季旅展30日登場，為吸引中部旅客到東海岸深度旅遊，台東縣政府邀請中部民眾暑假遊台東除了到鹿野高台參與熱氣球嘉年華，台東海岸之旅也相當豐富精彩，如刺激有趣的SUP立式划槳，或是沉浸在海浪聲中欣賞美妙樂音的月光‧海音樂會，不用出國就能擁抱碧海藍天的沁涼。

台11線成功漁港無菜單料理「順大新港黑潮海鮮餐廳」接受預約導覽「成功漁市」帶領遊客認識餐桌食材，並體驗尚青的漁貨拍賣現場。（馮惠宜攝）

疫後國境開放，暑假地方政府拚國旅，台東縣政府力推海岸深度之旅，其中台11線成功漁港，鬼頭刀、旗魚、鮪魚、沙魚、河豚…應有盡有，港邊無菜單料理「順大新港黑潮海鮮餐廳」家族四代從事水產漁貨，從產地到餐廳走路5分鐘，就能大啖肥美的現流海鮮。店家更接受預約導覽「成功漁市」帶領遊客認識餐桌食材，並體驗尚青的漁貨拍賣現場。

眺港Cafe是近年老屋新生熱門景點。（馮惠宜攝）

而2022年3月才對外開放的成功日式老屋-菅宮勝太郎宅、眺港Cafe，這棟日式建築，歷經日治時代的支廳長「菅宮勝太郎」住宅，戰後成為醫師高端立的「高安診所」，物換星移，產權為新港教會承接後，在教會、地方人士努力下，爭取到文化部補助展開修復，如今重生為成功鎮的新地標、活的文化資產。

台東也是戶外活動的「天堂」，最近最夯的馬武窟溪划SUP，風光明媚的馬武窟溪於泰源部落匯流，向東流穿海岸山脈，並於東河橋注入太平洋，水波穩定、起伏不大，非常適合從事水上活動，在此體驗立式划槳，穿梭溪谷之間，可盡情欣賞碧綠溪水與蔚藍晴天交織的夢幻美景。

都歷沙灘有台版天空之鏡的稱號，綿綿的沙灘搭配潮水彷彿上帝的鏡子，也吸引許多遊客來此拍照打卡。（馮惠宜攝）

台東成功鎮南端都歷沙灘，有台版天空之鏡的稱號，是近年爆紅的景點，綿綿的沙灘搭配潮水彷彿上帝的鏡子，也吸引許多遊客來此拍照打卡。

「月光‧海音樂會」藉由月升日落浪起潮退為舞台背景，邀請樂團熱情演出，搭配在地美食和文創商品的市集，讓遊客聽音樂、逛市集享受台東藍。（馮惠宜攝）

另，在都歷遊客中心登場的「月光‧海音樂會」以自然景觀做為舞台背景，藉由月升日落浪起潮退等自然現象的動態展演，搭配在地美食和文創商品的市集，今年首場在端午假期前展開，到9月2日還有6個場次陸續登場，中部民眾到台東遊玩不妨事先安排，一起體驗嗨到無邊際的音樂饗宴。

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