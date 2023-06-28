資深男星廖峻日前遭網紅李伊妍影射對她性騷擾，目前雙方各說各話。今（28日）下午2點李伊妍開記者會，淚憶多年前被廖峻性騷擾，對方還掏出生殖器「叫我幫他...」，李伊妍強調絕對屬實，願意跟廖峻一起測謊。

李伊妍104年因緣際會認識廖峻，對方趁著工作空檔邀約她見面，車程中兩人沒有什麼互動，直到下車到了公園，廖峻突然開始手來腳來，李伊妍趕緊自稱是處女後對方才罷手，她認為廖峻對處女沒有興趣才特別停下動作。至於第三次，李伊妍特別和廖峻約在公眾場合，是華視附近的星巴克，當時李伊妍的媽媽也有陪同，中途廖峻要求她陪同一起去她辦公室，李伊妍以為是公眾場合不疑有他，沒想到是把她帶到小房間還反鎖，李伊妍說到這裡淚如雨下，哽咽地哭訴：「他還掏出他的生殖器官叫我幫他...」。

李伊妍表示願意發毒誓證明所言非假，也願意跟廖峻當面對質，甚至願意一同去測謊，來證明所講的話沒有半點虛假。

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