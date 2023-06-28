俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，迫使俄羅斯以折扣價銷售原油，其中印度在過去一年已成為俄油的主要買家，但外媒分析，印度的買油狂潮將會降溫的3大關鍵原因。

根據美國財經媒體報導，印度近來擴大對俄羅斯的原油採購，其約占印度整體原油進口量46%，不過市場認為，未來印度購買俄羅斯原油恐縮手，主因在於印度煉油廠有基礎設施等問題。

此外，印度也憂心如果長期購買俄羅斯原油，恐損害與中東合作夥伴的供應關係；而且印度政府也要顧及美國的壓力，畢竟美國制裁俄羅斯的用意就是要讓其收入最小化。

報導提到，印度煉油廠基礎設施的問題，主因在於，這2家煉油廠原本是加工印度國內原油，其含硫量低於俄羅斯石油，印度煉油廠若要針對俄羅斯原油進行處理，必須要有焦化裝置，資本投資時間需要3至4年，意味著要付出高昂成本。

印度國有公司Engineers India Ltd.技術總監 Rajiv Agarwa透露，現階段印度煉油商並不會尋求改變。

印度商工部數據顯示，在2022年至2023年的前11個月，印度對俄羅斯的出口總額下降11.6%至28億美元 （約新台幣900億元），反觀進口金額大幅成長近5倍至415.6億美元 （約新台幣1.3兆元）。

另根據Vortexa Ltd數據，印度4月進口俄羅斯原油單日達到168萬桶，較去年同期成長6倍，創下歷史新紀錄。俄羅斯去年超過伊拉克和沙烏地阿拉伯，成為印度最大的石油進口國。

俄烏戰爭已持續超過一年，雙方陷入持久戰的僵局，外媒每日電訊報專欄作家林恩（Matthew Lynn）撰文示警，俄羅斯已失去歐洲的石油和天然氣市場，同時也未能挽救其經濟表現，近期開始沒收外國資產，以及對國內的企業大幅增稅，他直指俄羅斯將成為一個被遺棄的貧窮國家，唯一的生存方式是被盟友大陸經濟剝削。