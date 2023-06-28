狗一下居酒食堂看好東港黑鮪魚油脂豐厚、香氣濃郁，冷食冰涼入口適合為炎夏消暑。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

炎夏勾起品嚐清涼美食的慾望，看好夏季生魚片正新鮮，馬辣集團旗下的日式料理品牌「狗一下居酒食堂」相中這波餐飲商機，將時下最夯的「東港黑鮪魚」和日本人夏日必吃的「烤鰻魚串」納入菜單，推出期間限定的快閃優惠並以黑鮪魚變化出多款新菜色。

狗一下居酒食堂其消費方式本以單點、套餐為主，近年來，以忠孝分店獨家推出預約制的「免千日料吃到飽」方案一炮而紅，主打所有食材堅持產地新鮮直送，料理秉持現點現做的高品質，且每天限量20組名額，每位只要988至1688元，即可享有87到110道精緻日料吃到飽，像是鮮蝦手捲、軟殼蟹手捲、蟹肉茶碗蒸等多道精緻菜色，皆為無限量供應，平價消費便能盡收各式高檔食材。

狗一下居酒食堂吃到飽1688元方案，額外加碼贈送每人一份的「黑鮪魚大腹握壽司2貫」。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

狗一下居酒食堂「黑鮪魚刺身」讓味蕾體驗奢華饗宴。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

即日起為期3至4週，回饋長久支持的粉絲，不惜重本引進「東港黑鮪魚」推出期間限定新菜，只要提前來電預約訂位並選擇吃到飽方案用餐，988元方案可享「黑鮪魚蔥花軍艦」吃到飽，1388元方案可另享「黑鮪魚刺身」無限量吃到飽，而1688元方案則可享前二者無限量吃到飽，還有日人夏日必吃的「鰻魚串燒」無限量供應，再額外加碼贈送每人一份的「黑鮪魚大腹握壽司／2貫」，菜色升級不加價。活動期間予以五星好評，還可享烏龍涼茶、可爾必思、可樂、雪碧無限量暢飲。

而單點部分則不限分店皆有供應，因應本次「黑鮪魚季」開發出各式新菜，如黑鮪魚蔥花手捲、黑鮪魚鐵火捲、黑鮪魚軍艦等，黑鮪魚油脂豐厚、香氣濃郁，冷食冰涼入口，為炎炎夏日消消暑。