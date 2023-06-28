全新完工的新竹縣動物保護教育園區將在7月1日落成啟用，在落成前夕，迎來1隻超萌生力軍「Q醬」，近3個月大年紀的Q醬還是奶貓時，被好心人拾獲送至動保所，所方決定收留，賦予牠「所貓」一職，任務很簡單就是要健康、快樂地長大，用可愛萌樣融化民眾的心，讓大家搶當「鏟屎官」，多多認養收容動物。

動保所長彭正宇指出，一名好心民眾4月6日在新埔鎮拾獲1隻小貓，專程送到動保所請求協助，所方人員見小貓未開眼也還未長牙，是隻還沒斷奶的奶貓，當時正苦惱沒有足夠人力能全天候照顧牠。

當時正在所內參觀，打算認養狗的王小姐聽聞，便向所方表示有照料奶貓的經驗，自告奮勇帶回家裡照顧，所方請王小姐代為照料這隻奶貓，約定到奶貓斷奶後再送回動保所。

過了1個半月，奶貓睜眼、長牙、斷奶，在5月23日被王小姐帶回動保所，實現雙方的約定，這隻小貓也被命名為「Q醬」。

Q醬因自小被人類撫養，相較一般的流浪貓顯得更不怕生，非常喜歡和人一起玩，經過1個多月的相處，和所內工作人員越來越親密，所方取得共識後決定收留牠，並且賦予牠「所貓」的職位，Q醬不僅是新竹縣動保園區的顏值擔當，更將成為民眾必訪的貓咪小明星。

Q醬當上「所貓」後，需要做些什麼呢？彭正宇說，Q醬只要健康長大就好，因為Q醬貪玩，又帶點調皮搗蛋的個性，未來將會安排特定時段，讓Q醬待在新園區的貓舍互動區，負責和參觀民眾玩耍、互動，也會向民眾介紹Q醬的故事，希望藉此更讓大家認識到生命教育，以及愛護動物的重要性，甚至融化來訪民眾的心，進而提高認養率，給所內收容的「汪星人」和「喵星人」一個溫暖的家。