現行的垃圾沿街收運已行之多年，但因容易造成公安意外，行政院環保署有意調整政策推動垃圾定時定點（專區）收運，台南市政府環保局擬定仁德區等3條路線36處地點，試辦每周一至周五定時定點收運垃圾，以及東區1條路線16處地點，試辦每周五晚間定時定點收取資源回收，每處定點停留時間也將拉長到3至15分鐘以上。市府環保局表示，如果試辦成效良好，未來還將增加定點的數量；至於現行的沿街收運，也會繼續施行不受影響。

環保局表示，台南縣市合併前，原台南市區以垃圾沿街收運為主，原台南縣區則以垃圾定點定時收運為主；縣市合併後，目前以沿街收運為主，但部分地區也採定時定點。

環保局分析，2種垃圾清運方式其實各有優缺點，主流的沿街清運，對於上下班時間不固定的民眾較不方便，也容易因追趕垃圾車發生公安意外；至於定時定點則因倒垃圾的距離可能較遠，不利腿腳不便的老人家。

鑑於環保署編列經費補助各縣市試辦垃圾定時定點（專區）收運政策，環保局也擬定仁德區3條路線36處定點、東區1條路線16處定點試辦，獲環保署核定補助96萬1800元、市府配合18萬3200元試辦。

環保局說，仁德區擁有保安、新田、太乙等3個工業區，更是全台唯一擁有3座火車站的行政區，另有多處交流道及1座機場，近來工商發展十分迅速。該局擬定試辦的3條仁德區路線中，有1條針對下班來不及倒垃圾民眾，規畫10處上班前的垃圾定點；1條針對工業區及3處社區大樓，規畫14處下午定點；1條更針對該區商業最發達、人口最密集的中山、中正及太子路區域，規畫12處下午定點，以紓解夜間垃圾經常超量的問題。

另外，環保局還在全市人口密度最高的東區，規畫16處下午5點以後的定時定點資源回收路線，每點時間將停留10分鐘以上。

不過，市議員蔡淑惠提醒環保局，多數民眾早已習慣現行的沿街清運政策，一旦任意變更垃圾清運的時間或地點，恐將衝擊市民的日常生活，引發民怨。

對此，環保局副局長陳幸芬也認為，台南市面積遼闊、城鄉差異大，無論沿街清運或定時定點，各有適用的區域。該局為配合環保署推動定時定點收運政策，未來將持續增加垃圾收運點的數量，但現行的沿街清運也會持續施行，不會破壞市民倒垃圾的習慣，請大家放心。