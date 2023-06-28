交通部宣布6月30日起汽機車駕駛行經斑馬線須禮讓3公尺內的行人，不停讓罰款從3600提高到6000元，財經網美胡采蘋表示，爸爸去年曾被左轉車輛撞倒重傷，住進加護病房，疾呼大家新制上路後踴躍檢舉，不要怕被講檢舉魔人，「每一個被撞到的人，都是一個家庭的眼淚」。
胡采蘋昨天在臉書發文，雖然行車與行人距離的規定維持原本的規則，斑馬線上3公尺，3條枕木紋，但罰鍰提高到6千，真的希望大家可以踴躍檢舉，不要怕被講檢舉魔人。
胡采蘋說，去年她爸爸就是被左轉車撞倒在路上重傷，住進加護病房多日，是人生第一次接到警察打電話叫她趕快去醫院，出院後爸爸花了9個月的時間復健，才能拄拐杖走路出門。
胡采蘋表示，希望大家都能踴躍檢舉不禮讓行人的駕駛，因為每一個走在路上的人，都是別人家的爸爸、媽媽、兄弟姊妹、兒子女兒，而每一個被撞到的人，都是一個家庭的眼淚，「請大家幫忙踴躍檢舉，如果你無法好好開車，就請你不要開車。」
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