本土猴痘Mpox疫情持續延燒，上周一口氣新增17例本土病例，考量猴痘沒有降溫跡象，疾管署發言人羅一鈞表示，ACIP今天開會決議擴大猴痘疫苗接種對象，新增3類對象，分別為：「近1年有風險性行為者、過去曾罹患性病、或性接觸對象有前述任一情形者，預計下周，7月初正式實施。目前疫苗約剩1萬5127瓶，約可接種5萬人份。

疾管署副署長羅一鈞表示，下周放寬3類人可打猴痘疫苗。（圖疾管署提供）

本土猴痘疫情仍在高原期，且沒有降溫趨向，羅一鈞表示，ACIP今天上午開專家會議，最後拍板放寬接種對象。原先猴痘疫苗接種對象，限定六個月內有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等），放寬到一年內；性病部分，過去也是限定六個月內，這次則「沒有期限」，同時新增一類，只要性接觸對象，只要有前述兩項行為，也可接種。

羅一鈞表示，目前猴痘疫苗庫存量共1萬5127瓶，約可接種5萬人份，最快下周，視各縣市政府衛生局與Mpox合作醫療院所作業準備時間，預計於7月初正式實施。

疾管署表示，上午召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議，會中專家依現階段國內本土疫情監測及疫調資料，以及各類高風險族群(例如：曾罹患性病者)之確診率等資訊，評估為有效控制疫情，使疫苗接種對象觸及可能感染的目標族群，提升風險族群疫苗涵蓋率與保護力，並經參酌英、美等國Mpox疫情防治經驗，建議擴大疫苗對象。

疾管署再次呼籲，接種Mpox疫苗已無需先行意願登記，可直接至合作醫療院進行預約(https://gov.tw/CFp)，請符合接種條件之民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，也提醒可接種第2劑疫苗(即第1劑疫苗接種28天後，但尚未接種完成第2劑之民眾)，儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。同時提醒，接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以達保護力，且僅接種1劑疫苗保護力較低，因此在接種後14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。