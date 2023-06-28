令人聞之色變的胰臟癌，名列國內十大癌症死亡率第7位，據健保署統計，罹癌人數逐年增加，根據一項研究，糖尿病、抽菸與酒性慢性胰臟癌罹患胰臟癌有關，營養師表示，為了保護胰臟健康，民眾可多攝取鉻、葉酸、硒這3大營養素，可提高細胞對胰島素敏感度、減少癌變細胞生成、保護胰島細胞，有效保護胰臟健康。

根據《國泰綜合醫院》資料，一般外科醫師戴鋒泉指出，胰臟癌是胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，胰臟位處隱密，病變發生時可能沒有症狀，或出現和腸胃道疾病的類似症狀，如：上腹痛、背痛、黃疸、體重減輕和消化不良等症狀，常常被人們忽略。台灣每年因胰臟癌過世的人數約有500人，其五年存活率為1%至4%。

營養師趙函穎在《健康2.0》表示，為了保護胰臟的健康，建議民眾平日飲食要攝取3大營養素。

1. 鉻：可提高細胞對胰島素的敏感度，例如糙米、玉米、雞蛋、瘦牛肉、乳酪。

2. 葉酸：可抑制細胞突變，減少癌變細胞的生成，例如深綠色蔬菜、黑豆、動物肝臟。

3. 硒：可保胰島β細胞，不被自由基攻擊破壞，例如巴西堅果、牡蠣、蝦、雞蛋。