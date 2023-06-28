賴姓男子與友人同赴苗栗縣南庄鄉蓬萊村露營區露營，27日晚間因天色昏暗未注意，竟遭不明毒蛇咬中右腳姆指，賴某由露營場吳姓員工開車緊急送往頭份市為恭醫院急救，途經苗124乙線，遇見前方頭份警分局南埔所巡邏警車，隨向警方示警求助，警車隨即鳴笛閃燈開道，14分鐘就將賴某護送抵達醫院，醫生經施打龜殼花及赤尾鮐蛇專用蛇毒血清後，賴某暫無大礙。

賴姓男子與友人同往南庄鄉蓬萊村一處露營區露營，27日晚間外出時，因戶外昏暗未注意腳下，結果遭1條不明毒蛇咬中右腳姆指，頼某當吃痛呼救，由於露營區位處偏僻，吳姓員工緊急開車載送賴某趕赴頭份市為恭醫院急救。

賴姓民眾在苗栗縣南庄山區露營場遭蛇吻，送醫途中遇警車求助幫忙開道。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

由於由蓬萊村至頭份市區車行路程相當遠，吳賴一車駛至苗124乙線時，剛好見到前方頭份警分局南埔所長羅經仁、警員賴致寧駕駛的巡邏警車，吳某緊急向警方示警求助，羅員得悉後隨鳴笛、閃燈在前開道，14分鐘迅速將賴某送抵為恭醫院。

經過急診醫師詢問檢視傷口狀況後，醫師研判可能是被龜殼花或是赤尾鮐所咬傷，當場施打龜殼花及赤尾鮐的蛇毒血清後，暫無大礙。