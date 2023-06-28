Me Too風波不斷！也延燒到教育圈，苗栗縣K姓女課程督學向本報投訴，上個月參加研習結束後，與多位公民老師餐敘，沒想到遭新北市某女子高中C姓公民老師強吻，甚至跟隨她入住旅館，試圖性侵酒醉的她，直到她斥責對方，C姓老師才作罷，她希望站出來，不要再有下個受害者。對此，該女子高中指出，目前已不再聘雇該名男老師；苗縣教育局則表示，將協助轉知新北教育局釐清調查。

據了解，K姓女課督與C姓老師，都是公民科老師，兩人因為工作研習而認識，上個月6號K姓女課督北上參加研習後，受他校同科老師唱歌邀約，前往KTV聚會，期間女課督不勝酒力跑到廁所，C男老師則藉著詢問身體狀況，強行抱住K女並強吻她，後續又在她入住旅館時，試圖強制發生關係，讓她身心靈感到受創。

K姓女課督回原當天情況，她表示，當時在KTV聚會時，她太醉跑到廁所休息，過了好一陣子，C老師來敲門，她因為怕占用太久，就打開廁所門，對方就進來攙扶她，沒想到下一秒便抱住著，她因為喝醉沒有辦法反應，C男竟然直接強吻她，礙於對方體型高壯，只能強行推開。

她說，聚會結束後因為趕不上最後1班高鐵，加上喝太醉，只好在附近投宿旅館，C老師當時好意拉著她的行李，說是要擔心她的情況，一路跟著進到房內，她心想對方會放下行李就離開，但事後就發生她難以想像的情況。

女課督表示，她當下進廁所洗個手，因為身體不適想靠在床上休息，沒想到對方脫下褲子還硬爬上床，又再次粗暴地強吻，她雖然很害怕，但還是保持冷靜回覆，「我們不適合、三觀不合」，不過對方沒有停止的意思，還稱「自己硬了」想要強行發生關係，直到她大喊「你是公民老師耶！」，C男才作罷離開。

「這已經是強暴未遂！」她說，身為公民老師，她平時都在宣導性平，沒想到這樣的事情會發生在她身上，更何況對方也是位公民老師，在事情發生後，曾先試圖找同科的前輩諮詢，但接收到的回應，就是摸頭壓下來，她偶爾會檢討自己，但還是不斷提醒自己，該被檢討的不應是被害人。

女課督表示，這幾個禮拜，性騷擾案件持續報導，她想到自己發生的事，不能夠就這樣算了。如果對方還回任學校繼續教公民，實在不敢想像會不會有其他女學生、女老師受害，所以她選擇站出來發聲。

該女子高中指出，此事因屬於校外糾紛，校方無法啟動性平調查，雙方是成熟成年人，相信可以好好解決事情，針對女課督擔憂情形，C姓男老師在校任職期間，教學情況良好，至今也未有校內女學生、女老師投訴類似情況，考量C老師情況，目前已不再聘雇，下學期起C老師不會再到校任教。

苗栗縣府教育處表示，事發地點位於新北市，目前已協調轉知新北市教育局等單位，協助女課督釐清調查真相。

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