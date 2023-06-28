荷蘭總理呂特（Mark Rutte）周二（27日）表示，烏克蘭的未來取決於北約（NATO），荷蘭將繼續加強烏克蘭的防空能力。

北約峰會將於7月11日至12日在維爾紐斯主辦，史托騰柏格將主持會議，屆時有關烏克蘭北約前景、加強北約東翼以及國防開支的討論，預計將成為峰會議程的首要議題。

烏克蘭總統澤倫斯基6月初表示，基輔希望在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉辦的北約峰會上，收到入盟的明確邀請。他還表示，烏克蘭軍方對烏克蘭尚未收到關於加入歐盟和北約的明確積極回應感到失望。史托騰柏格6月19日表示，7月的北約峰會將討論的，不是正式邀請，而是「讓烏克蘭更接近北約」的方式。

據《UrduPoint News》報導，在海牙舉行北約非正式峰會前的晚宴後，呂特與7個北約盟國領導人舉行聯合新聞發布會。非正式峰會由北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）主持，呂特協辦，阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）、比利時總理德克魯（Alexander De Croo）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）與會。

呂特告訴媒體，「烏克蘭的未來和應有的地位在於北約內部。我們將繼續支持這一雄心理念，荷蘭正在這方面承擔責任，我們正在努力加強烏克蘭的防空能力，並繼續致力於實現這一目標」。

德克魯在新聞發布會上表示，烏克蘭「有一天」將成為北約成員國，北約需要支持烏克蘭，「第一最重要的是，我們需要提供一個良好的政治框架，以確保我們繼續與烏克蘭朋友進行合理的討論。其次，我們需要提供必要的安全保障。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在接受美國《CNN》訪問時表示，基輔只收到了參加北約-烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）的邀請，該理事會將在北約峰會期間舉行。庫列巴表示，「向烏克蘭發出邀請的所有條件都已具備。如果北約未能兌現...這意味著恐懼邏輯將再次佔上風。這意味著（俄羅斯總統）普丁再次從中受益。這就是什麼我們已經受夠了」，並補充說北約峰會將是「對西方的一次重大考驗」。

在談到烏克蘭的反攻時，庫列巴表示，「每個人都想要一部大片」，因為「我們是Netflix的一代」，但「進化需要時間，特別是當人們的生命、真正的人類的生命受到威脅時」。 他稱「雷區、加固的防線和俄羅斯的制空權」是對俄反攻的三大問題。