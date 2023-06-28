房價居高不下，薪水又低的不得了，讓年輕人對於買房、結婚，甚至是生孩子越來越恐懼，雖然政府想透過蓋社宅了緩解情況，但相關配套措施卻沒有準備好，導致許多年輕爸媽入住社宅後，才發現孩子竟沒有辦法前往附近學校就讀。民進黨台北市議員許淑華日前在質詢時提到此事，並要求市府緊急研議，否則9月又會有一批新生入學，相同的問題只會越來越嚴重。

許淑華今（28）日在臉書表示，對於抽社宅的民眾來說，必須要等確定中籤後才能儘速遷戶籍，但許多年輕爸媽急忙遷戶籍後，才發現此舉反而導致孩子沒辦法就近入學！

許淑華以行善社宅為例，明明對面就是潭美國小，但卻因為學區問題，必須要到2公里遠的內湖國小或是3公里遠的西湖國小就讀，造成家長必須解決接送的問題。

「我認為這個現象對年輕爸媽非常不公平！」許淑華指出，蓋社宅是要鼓勵年輕人入住、生育，但現況卻會造成就學出現困擾，是非常離譜的問題，除了9月馬上就會有一批新生入學外，未來會有更多家庭入住，甚至是蓋出更多的社宅，相同的問題只會一直變多，「我要求教育局與都發局共同研議，兩個月內提出解決社宅住戶國小子女無法就近入學的具體方案，讓我們的年輕家長真正能夠在這裡放心住、安心養。」