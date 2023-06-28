隨著疫情解封、各國開放國門，有一群青年也正往南國屏東移動，擔任外語導覽志工，由教育部青年發展署屏東青年志工中心所辦理的2022年暑假外語導覽屏東舊城區獲得好評，今年舉辦第二屆，邀青年展現自信、也能認識屏東街區的魅力。

屏東青年志工中心執行長趙文俊表示，活動特別與屏科大語言中心、文藻外語大學進行產學合作，在導覽與口說技巧表現上，邀請專業英語導覽培訓團隊帶領。

地方街區接力則是結合屏東中央商圈發展協會及百茂種子行、德安中藥坊、國家照相館等店家共同參與。導覽內容從外語專業、地方商家進行文化連結，透過轉譯產生出一套英語介紹教材，提供給青年作為導覽文本。

教育部青年發展署表示，志願服務方式日趨多元，從公民記者、華語導覽，甚至今年會辦理本土語導覽。與在地密切合作之下，已經累積豐富的素材。屏東青年志工中心將運用此基底，更有效率地透過暑期短期培訓達成任務。

趙文俊說，舊城區導覽形式由在地的青年志工各自分組、帶隊分工，介紹屏東街區商圈、宗教廟宇及中藥知識等多元面貌。

志工中心規畫則是以過去基礎，特別融入商圈店家體驗服務，目的是讓國際友人能更深層認識商圈的傳統店家。導覽活動時間為7月29日，參與志工導覽必須參與多日的志工培訓，加強及奠基外語能力、事前籌備。歡迎有志一同的青年來屏東參加導覽行動。