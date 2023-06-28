資深男星廖峻日前遭網紅李伊妍影射對她性騷擾，目前雙方各說各話。今（28日）下午2點李伊妍開記者會，除了爆料被廖峻性騷擾、對方握有一線女星裸照，她的母親兼經紀人還透露女兒曾被秦偉性侵未遂。

據李伊妍的說法，廖峻把李伊妍帶去辦公室內的小房間後，竟把房門反鎖，開始狂親她甚至要女方握住他下體，李伊妍大哭男方才作罷。兩人回到咖啡廳後，廖峻要求刪除雙方的對話紀錄，接著掏出兩萬塊，表示一切到此為止不需要再往來，還秀出手機照片，全是疑似女星的裸照，更放話進入演藝圈潛規則是必須的。

李伊妍表示自己原本沒有想要再提這件事情，會重提的原因，是希望廖峻未來不要流出手機的裸照；李伊妍母親表示，當時看到廖峻的手機裡有許多女星的裸照，當下受到驚嚇，沒想到戲劇圈居然是這麼黑暗，更點出當時的照片似乎都是用針孔攝影機拍攝，包括一線台語女星。

另外，李母被問到秦偉是否曾經對李伊妍潛規則？她先說「性侵」2字嚇壞全場，接著李伊妍補充說明，當時媽媽在場，所以秦偉沒有性侵得逞，是性侵未遂。

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