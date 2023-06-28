一名蔡姓男子，在新北三重某路口，隨機搭訕一名18歲女子小美，聲稱自己是設計師，可以免費染髮，引誘對方到旅館後強行指侵。隔一個月，蔡男又在交友網站以相同手法，誘騙14歲少女小芬，並重施故技強行硬上。法院審理後，依強制性交2罪，判蔡男有期徒刑4年10月。

根據判決書，蔡姓男子於110年11月27日下午2時52分許，在新北市三重某路口，見到18歲女子小美獨自站在公車站牌前，於是主動上前搭訕，並佯稱自己是髮型設計師，可以免費協助染護頭髮。

小美信以為真，隨著蔡男前往某旅館房間，當2人進房後，蔡男立刻露出猙獰面目，強押小美在床上舔摸胸部及下體，並以生殖器摩擦下體後指侵。

蔡男犯案後食髓知味，隔月17日晚間9時許，又透過交友軟體LEMO向14歲女子小芬佯稱可以免費替她染髮，小芬也信以為真，而與蔡男相約後到同家旅館，蔡男故技重施，一進房後就將小芬壓在床上性侵。兩名被害人受害後回家向家長哭訴，經報警後逮捕蔡男。

法乾審理後，認為蔡男與2人名被害人素不相識，卻未能控制自己私慾，分別進行性侵，不尊重告訴人2人身體及性自主權，造成2人身心受創，惡性重大，小美與家人拒絕調解，小芬及其父母則達成和解並賠償，依強制性交2罪，判蔡男有期徒刑4年10月。