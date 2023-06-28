新竹縣府為因應竹北高鐵特定區人口快速成長，投入11.54億元興建文興國中，28日由縣長楊文科及縣議員等民代熱鬧舉行校舍動土典禮，第1期工程預定明年8月完工，學區初步規畫隘口、東平及東海等3個里外，還包括芎林鄉下山里，預計113學年度招收10到12班新生。

縣長楊文科表示，新竹縣是全國最年輕的縣市，0至14歲幼年人口比例15.6％，65歲以上老年人口比例13.6％，人口結構與全台顛倒，目前竹北市人口約21.3萬，因應人口快速成長，縣府施政也做出調整，積極興建學校，讓學子就近入學。

楊文科指竹北現有學校加上文興國中及後續也要動工的文興國小，將有9所國中和18所國小，肯定教育局、工務處的努力及民代的支持，讓學校能順利興建，提升教育品質。

教育局長楊郡慈表示，竹北市就學人口不斷增加，東區多所學校都實施總量管制，尤其高鐵區學子多就讀東興國中，目前已增班到62班，學生1700多人，因113學年度龍年的學子非常多，縣府積極爭取中央資源挹注，規畫興建文興國中。

文興國中校地在文興路與興隆路口，面積約2.8公頃，將興建5樓校舍設置普通教室48間、專科教室21間、運動場、停車場等其他空間，工期為900日曆天，第1期工程預定明年8月完成，讓學子能在9月時入學就讀。

楊郡慈指出，文興國中將能疏解東興國中總量管制壓力，初步規畫學區除了隘口、東平及東海里外，也納入鄰近的芎林鄉下山里，近期將公告113學年度學區調整的相關資訊，請家長們留意。

工務處長江良淵表示，文興國中校舍新建工程預計2025年底前完工，校舍設計為曲線帶狀的建築，創造流動空間體驗，中庭具多層次變化，孕育校內絕佳休憩與閱讀空間，加上綠籬圍繞，連結與社區共榮的校園運動空間。

建築師林威政說明，文興國中校舍建築符合所有綠建築節能、減廢、生態、無障礙、健康等評估指數，以綠色設計理念結合環境和育人的作用，符合永續發展的理念。