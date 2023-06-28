交通部力拚2030年市區公車全面電動化，北市目前共有約3800輛公車，電動公車年底目標達650輛。台北市交通局長謝銘鴻28日表示，承德幹線即起導入符合交通部示範計畫認證的48輛電動公車並上路，為北投、士林地區首條示範型電動公車路線，同時也是全國最大的單一示範型路線車隊，北市電動公車上路數突破400輛大關，總車輛數達441輛。

公共運輸處指出，承德幹線電動公車自4月首次亮相並陸續上線，即起全車隊 48車輛將全數投入營運。大南汽車說明，本批車輛配屬於北投站，是北投、士林地區首座示範型電動公車充電場域，除興建全新行控大樓外，並配有太陽能板、儲能櫃及導入電能管理系統，並配合中央政策作為共享充電場域，留設充電席位供同業共享使用。

承德幹線班次密集，尖峰每 4至6分即有1 班車，自北投地區行經承德路、南 京東路及光復南路等路廊連接至信義區，並串聯圓山轉運站、市府轉運站、士林商圈、信義商圈、台北醫學大學及12處捷運站等重要交通節點，年運量約為 800萬人次，汰換電動公車後，將使更多市民受惠，享受乾淨及環保的公共運輸服務。

交通部公路總局長陳文瑞指出，目標全台電動公車今年底達2300輛，2030年則達1萬4500輛，其實如果可以支持長途車輛也汰換為電動公車，也可以達到不止1萬4500輛。

即起承德幹線全車隊48車輛將全數投入營運，促使台北市電動公車上路數突破400輛大關，總車輛數達441輛。（劉彥宜攝）

謝銘鴻則說，承德幹線為北投、士林地區首條示範型電動公車路線，同時也是全國最大的單一示範型路線車隊。電動公車為台北市長蔣萬安重要政策，未來也希望可以和蔣萬安搭乘電動公車體驗。

公運處表示，北市致力於推動市區公車電動化，將輔導業者選擇合適的電動車型，持續籌備導入新車，預計於年底可達650輛上路，後續仍將以幹線公車 及高運量路線為優先，以提供最大化服務，並朝2030年市區公車全面電動化邁進。

電動公車兼具環保、安全等優點，駕駛駕車前必須先吹氣，確認無酒駕後，才可以發動車輛，安全載送乘客。（劉彥宜攝）

而電動公車除具環保、靜音等優點，更具安全性。駕駛駕車前必須先吹氣，確認無酒駕後，才可以發動車輛，安全載送乘客。