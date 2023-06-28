NCC通過鏡電視上架引爆怒火，爭議事件一次看。（製圖／陳友齡）

國家通訊傳播委員會（NCC）今（28）日審查鏡電視新聞台申請負責人、公司章程變更暨換發執照案。最終在主NCC委陳耀祥與3位委員同意下，以4比0讓兩案均順利過關，允許鏡電視登上凱擘、台固集團等共32家有線電視系統的86頻道，引發外界痛批護航。回顧此案爭議不斷，鏡電視創辦人裴偉更曾被爆出向大股東透露，時任行政院長的蘇貞昌要求NCC盡速核照，英系要角洪耀福也跟陳耀祥說「這是總統的旨意」，讓各界譁然。

一、人事鬥爭。《鏡電視》未正式開播時就傳出內部人事鬥爭，原董事長陳建平2022年3月4日在董事會突遭政變式解任；但被拱上董事長職位的紙風車劇團創辦人李永豐接任11天後，卻聲明宣布請辭，《鏡電視》則召開董事會改由之前拉下前任董事長陳建平3名董事之一的導演楊雅喆接下董事長一職。同年3月29日，鏡電視再宣布由前中華電信董事長鄭優接任董事長，竟在不到1年內已換了4任董事長。

二，NCC容許補件多次挨比放水。朝野多次對NCC提出質疑，理由之一是《鏡電視》補件超過30次，補到過為止，有護航疑慮；另鏡電視每月支付150萬元顧問費給裴偉所擔任的停雲顧問公司，但該公司現場沒人辦公，也遭質疑審理鏡電視執照過程黑影幢幢。台大經濟系教授鄭秀玲更曾說，《鏡電視》為取得執照，先找了李永豐等藝文人士包裝，說要弄民間公視，未料執照拿到就不斷換董監事，直指這是以詐騙作弊手段取得執照。

三、裴偉曾說鏡電視過關是「總統旨意」。立委陳椒華去年9月27日質詢蘇貞昌時，直接在立法院播出疑似裴偉在股東會上的錄音檔及對話紀錄，質疑府院高層介入NCC審查鏡電視執照案，震撼社會。該錄音檔內容包括裴偉在《鏡電視》股東會上表示，已透過民進黨前祕書長洪耀福與時任行政院長的蘇貞昌等人，向陳耀祥施壓，要求通過鏡電視執照。裴偉更提到，洪耀福做代表去告訴陳耀祥，「這個是總統的旨意，誰來做行政院長，這案子都還是要過的」。但總統府否認此事，稱蔡英文並未與蘇貞昌談過這個議題，也沒有所謂的代表人介入，蘇同樣否認介入此案和施壓陳耀祥。

四、NCC強行排審。今年5月，NCC在《鏡電視》諸多爭議未調查清楚前，就排審鏡電視董監事變更與頻道上架2案，引爆在野黨不滿。藍委當時衝進NCC大樓，並在陳耀祥辦公室門口靜坐癱瘓審查，NCC因此決議2案續審。

四、NCC強行過關。NCC今(6/28)在陳耀祥與3位委員同意下，以4比0讓鏡電視新聞台申請負責人、公司章程變更暨換發執照案均順利過關，允許鏡電視登上凱擘、台固集團等共32家有線電視系統的86頻道。在野立委痛批護航，要求陳耀祥下台負責。