馬拉松世界(MW, Marathon World)於2011年成立，致力發展網路交流平台供跑友上傳運動紀錄，分享及蒐集國內外各大賽事資訊及紀錄，提供國內運動玩家完整的交流平台，透過聯繫彼此讓運動更豐富及具樂趣。除了成為跑友們運動紀錄網路分享平台外，也透過虛實通路提供運動發燒友相關運動產品之選擇，透過專業之建議，讓消費者選擇適合之商品。馬拉松旗下有三間實體店面分別在台北、新竹及高雄，未來也計畫陸續拓展更多的實體店面。而系通科技過去以其通訊科技製造專長，協助馬拉松世界製造三鐵專用之智能穿戴裝置，讓專業運動玩家能夠即時取得精準及深入的運動分析資料。近年來，系通科技之母公司能率網通(8071)積極布局運動相關產業，尤其三年的疫情風暴度過之後，民眾對於運動=健康的意識大幅提升，運動產業商機逐漸放大。因此未來也將透過團體戰之方式，將旗下其他運動品牌整合至系通科技，以三鐵運動為核心，打造全方面之運動相關平台。如專辦三鐵賽事及教練課程之LEADER鐵人公司；專業自行車服務之106 club等等未來也將陸續納入，並透過Chatgpt等AI智能結合，提供更多運動樂趣，增加會員，擴大運動營運版圖。

展望未來，系通科技透過此次更名，從運動製造正式跨入運動服務市場，期待透過各項策略聯盟方式提供消費者更多運動專業服務的選擇，進而擴大市場佔有率，為公司帶來更多商機。