NCC（國家通訊傳播委員會）今（28日）審查鏡電視兩案，包括董監事變更、上架有線電視86台兩案。即使在野黨團今早再次前往NCC想阻止，委員會仍通過鏡電視兩案。對此，鏡電視稍早也發出聲明。

鏡電視聲明表示，國家通訊傳播委員會今（28）日審查通過鏡新聞上架有線電視案，鏡新聞將在有線電視86台與收視觀眾見面。並表示：「審查過程中仍有少數立委前往抗議，企圖干擾審查，本公司要再次表示譴責，對於國家通訊傳播委員會不懼外力干擾，堅持依法行政，本公司則表示感佩。」

鏡新聞上架有線電視86台完整聲明如下：

國家通訊傳播委員會今（28）日審查通過鏡新聞上架有線電視案，鏡新聞將在有線電視86台與收視觀眾見面。

對於鏡新聞秉持專業努力不懈的全體同仁、堅持理念的投資股東與經營團隊，以及社會各界的關心指教，本公司特此致上誠摯的謝忱。

今日審查過程中仍有少數立委前往抗議，企圖干擾審查，本公司要再次表示譴責，對於國家通訊傳播委員會不懼外力干擾，堅持依法行政，本公司則表示感佩。

鏡新聞將持續呈現多元、專業、深度、國際、藝文、弱勢等六大特色，提供收視觀眾另一個優質的新選擇。

我們是鏡新聞，敬請鎖定86台，鏡善鏡美，鏡好新聞。