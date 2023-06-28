2023宜蘭國際童玩藝術節「童玩原宇宙」，7月1日至8月13日在冬山河親水公園展開，以跨水池「星際太空總部」為中心打造水宇宙樂園，再加上星空塔刺激的高空遊具體驗，給遊客不一樣的童玩節；今（28日）縣長林姿妙至親水公園按下啟動柱，戲水區的火箭隨即升空，象徵童玩水宇宙正式啟航。

今（28日）宜蘭縣長林姿妙（右3）與宜蘭縣觀光協會理事長王文新（右4）等按下啟動柱，戲水區的火箭隨即升空，象徵童玩水宇宙正式啟航。（吳佩蓉攝）

今年童玩節以「冒險、科技、元宇宙」為主軸，邀請迦納、匈牙利、日本等13國18團民俗表演團隊；今記者會由「重擊現實打擊樂團」和「紅鼻子馬戲團」熱鬧開場，在林姿妙與宜蘭縣觀光協會理事長王文新、議員黃定和、文化局長黃伴書等按下啟動柱，並開放部分水域讓學童試玩，為即將開幕的童玩節暖身。

開放部分水域讓學童試玩，為即將開幕的童玩節暖身。（吳佩蓉攝）

其最耀眼的巨型地標位於戲水池中央以火箭塔為主體的「星際太空總部」，寬45公尺、高12公尺橫跨三個水池的霸氣外觀，遊客可化身太空人搭乘火箭直達雲霄、飽覽冬山河親水公園景觀，再一溜而下體驗高速滑水的快感；火箭塔前方更設置水擂台，水柱隨著音樂起舞噴水，還有精彩DJ秀嗨翻全場。

星空塔有長達270公尺的「天際滑行」高空滑降飛越戲水區上空。（吳佩蓉攝）

再加上「魔幻雨林」、「重力造浪池」、「海神雷達站」等星際戲水設施，搭配太空感清涼消暑藍色基調主視覺，打造一個舒適、安全的水域空間。而星空塔有長達270公尺的「天際滑行」高空滑降飛越戲水區上空，及高14公尺的「地心探險」高空垂降，還有離地約4層樓的「星際擺盪」高空盪鞦韆等刺激遊具體驗。

開放部分水域讓學童試玩，為即將開幕的童玩節暖身。（吳佩蓉攝）

林姿妙表示，帶動觀光繁榮及士農工商發展為縣政推動的目標，年度大活動童玩節揮別疫情，今年再度盛大舉行，多元宇宙館結合科技3C、5G、AI人工智慧，並邀請多國表演團隊至宜蘭，接軌國際，共同打造一個健康活潑快樂的城市。

2023童玩節包括主題展館及多項活動設施體驗，民眾可線上預約，相關資訊請上官網https://www.yicfff.tw/及https://www.facebook.com/YICFFF 臉書查詢。