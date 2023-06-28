王儷玲表示，2025年全球ESG資產將占超過三分之一全球總投資管理資產，包括大型退休基金、主權基金與保險公司擁抱ESG成為趨勢，並支持淨零碳排，綠色金融以科技力、數據力及創新力，可望協助企業建立淨零減碳生態系，並期待台灣盡快建立新法規。

王儷玲呼籲，政府可設立國家級影響力基金，例如瑞典等國用政府國家基金方式，針對ESG包括婦女、貧窮、教育等議題，用國家力量成立基金；現階段國家基金主要是協助新創，後續希望透過影響力基金，解決整體國家問題，「我們會在政策白皮書呼籲」。

她也說，我國政府基金是用委外方式投資ESG，例如投資股票或國外市場，但整體來看並沒有改變台灣，資金應該回到台灣，讓保險公司、退休基金來投資，但這部分牽涉到法規問題，目前國內沒有相關投資法規，這部分要有解套，預計年底前公布可行的建議方案。

王儷玲提到，ESG商品創新也引導資金投入永續投資，2021年全球永續貸款金額達7,170億美元，年增幅逾300％；而ESG與綠色債券指數績效也已打敗傳統指數，ESG不論股債表現都優於傳統股債市，舉例而言，挪威主權基金自2010年開始實施轉境相關投資以來，年化報酬率達10.4％，自2021年來環境相關股權投資的報酬率為21.6％。

在碳交易市場方面，王儷玲指出，台灣既然要走碳交易，在當前全球碳交易市場持續成長下，市場勢必要透過金融商品來協助正向轉型，以過去5～8年來看，全球碳交易持續發展，但全球僅21.7％的全球碳排放真正進入碳交易市場，未來碳交易所重點是要能產生動機、誘因，碳交易所成立，是改變國家減碳系統的開始。

王儷玲認為，除環保署，包括金管會等單位也要做好角色，希望透過成立學院，協助台灣市場機制做到健全，持續國際接軌有很多必須努力的核心，接軌國際才能跟國外合法交易，而金融機構才有力道做這些事情。

王儷玲也舉出兩大案例，首先是永豐餘攜手中信、台新、兆豐3家銀行，建立區塊鏈供應鏈金融平台，提升供應鏈運籌效率，並落實ESG永續價值鏈。其次是VISA結合雲端費用管理品牌COMMEET，協助企業減碳與scope 3碳盤查，透過發行銀行企業卡，一次做好帳務管理及碳盤查，用金融機構力量，協助所有投資人。

永續金融與影響力投資學院執行長謝明華指出，學院是線上虛擬的，符合未來元宇宙發展的趨勢，這也是學院與資策會合作，帶入數位科技的好處，未來也是視市場需求，開出相對應的課程。他也呼籲，由於現在是以民間的力量來發起，如果政府願意加入，力量一定會更大，對整個產業的發展也是正向的。