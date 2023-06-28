隨著AI、VR、AR等新科技日漸成熟，國際大型運動賽事開始打造元宇宙新世界，國際奧會更在今年6月舉行首屆「奧林匹克虛擬運動節」，透過新興科技進行多項虛擬運動賽事，吸引至少100個國家、超過25萬名參賽者，隨著奧運搭上最新科技趨勢，勢必再將虛擬運動推向新高峰，因此台灣師範大學攜手多所大學校院及中華民國電子競技運動協會，與美國學術電競聯合總會簽定合作意向書，將共同培育數位虛擬運動人才。

首屆奧林匹克虛擬運動節於6月22日至25日在新加坡舉行，其中亮點是奧林匹克電子競技運動賽事，首次現場直播決賽，吸引至少100個國家、超過25萬名參賽者。

我國方面，行政院也於2022年提出「台灣運動X科技行動計畫」（2022-2026），以Sports Everywhere為願景，投入資源在運動科學研究及應用，創造智慧育樂新價值，台師大執行政府「擴大運動科學能量與成果橋接計畫」，攜手台北大學、台北城市科大、正修科大、醒吾科大、健行科大、弘光科大、樹德科大、中華民國電子競技運動協會等單位，與美國學術電競聯合總會攜手簽定合作意向書。

台師大表示，簽約後，各單位將借鏡該總會的理念架構、課程規劃和活動賽事舉辦經驗，推廣以數位虛擬運動為媒介，達成國際合作交流、跨域人才培育，以及強化台灣數位電子運動產業職業發展生態系等目的，並建立應用數位虛擬運動於教育、社會和產業發展的交流基地。

台師大提到，此次簽約合作的美國學術電競聯合總會（Network of Academic and Scholastic Esports Federations NASEF）為非營利組織，秉持「學習、公平機會、社區意識、多元認同和尊重」的核心價值，藉由電競運動遊戲，提供一個具理論依據且創新的沉浸式體驗學習發展模式。NASEF的願景是「確保所有的年輕學子具備改變社會所需的知識和能力，成為一個受過教育、有生產力和有同理心的人」。

台師大說明，為了達成此願景，該會的核心任務為「提供所有年輕學子有機會利用電競運動作為管道，發展工作生活所需之STEAM能力和社會情緒屬性，如溝通、合作和問題解決能力」，目前提供服務合作超過70個國家，3800個會員組織和3萬名年輕學子。

NASEF執行長與創辦人Gerald Solomon創立組織近六年，從美國加州開始推動其理念，提供體制內學校和體制外社區課程方案，提供年輕學子遊玩中學習成長。其設計的課程模組經研究證實，學術電競對社群創建及歸屬感強化、STEAM 教育之興趣、社交情感學習與挫敗應對，以及多元學生參與等皆有正面影響。該會影響力已逐漸從北美擴及全球，被國際電競總會（IESF）選為重要教育夥伴組織。

NASEF主要合作學術組織與營運理論架構，來自加州大學爾灣分校社群學習實驗室研究團隊（Connected Learning Lab），研究主軸包含社區營造、融入STEM於電競運動、社會情緒學習和多元學子參與等。其協助NASEF提出之電子競技運動生態系統，可用於相關人才跨域培養規畫參考依據。對電競運動的興趣可引導學生探索相關職涯發展，NASEF課程模組內容即依據生態系統的概念設計產生。