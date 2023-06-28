針對昨(27日)被大牙（周宜霈）指控性騷擾事件，陳建州、范瑋琪稍早發出聲明，表示已對大牙提出民事訴訟，以維護自身名譽，並要求大牙賠償兩人各500萬，合計共1000萬，且需在臉書發布對陳建州夫妻的道歉聲明置頂3日。

過去在《我愛黑澀會》出道的大牙昨投下震撼彈，表示多年前隨陳建州到外地工作時，先是被對方曖昧問「要不要鬆一下？」，接著到飯店後不斷逼問大牙房間號碼，大牙回房沐浴後，陳建州突然上門要求親密行為，大牙推託稱兩人是兄妹、對方已婚，陳建州則稱因為另一半范瑋琪不喜歡「那檔事」，才另求安慰。

大牙昨在臉書分享曾被陳建州性騷擾。（圖／中時資料照片）

陳建州、范瑋琪透過律師對大牙提告。（圖／陳建州經紀人提供）

大牙表示，自己死命掙脫後終於把陳建州送出房門，離開前為了脫罪避嫌，陳建州還跟她借卸妝油，以為這樣就不會被其他人懷疑，沒想到等其他人到大牙房間，聽聞此事後，陳建州仍不死心，還打電話問大牙要不要來他房間看DVD，化妝師朋友和閨蜜都有聽見。

陳建州夫妻透過民事訴訟向大牙提告。（圖／陳建州經紀人提供）

對此，陳建州和范瑋琪夫妻昨第一時間便正式否認，大牙則繼續發文說：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心」，今稍早，陳建州經紀人釋出正式提告聲明和民事起訴狀，表示要求大牙賠償陳建州、范瑋琪各500萬，並須在大牙的臉書專頁置頂道歉聲明3天，陳建州經紀人回應：「一切以律師聲明稿為主，感謝」，大牙經紀人則說：「我正了解中，稍晚回覆。」

聲明如下：

本律師聲明受當事人陳建州先生、范瑋琪女士委任意旨辦理，聲明如次：

一、關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，

內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅。

基於「惡意造謠零容忍」之立場，當事人已於今日（6月28日）向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。

二、當事人承諾因本訴訟取得之賠償金額，將全數捐出予婦女保護、犯罪被害人保護等之社會公益慈善團體。

三、當事人並希望再次提醒社會大眾及新聞媒體，依照最高法院之法律見解，對於末經合理查證之網路不實訊息貿然轉發，也將造成當事人之名譽侵害，亦必須負擔侵權行為之損害賠償責任。

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