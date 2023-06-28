「安莎通訊社」（ANSA）27日報導，拜登（Joe Biden）邀請梅洛尼（Giorgia Meloni）7月造訪白宮。根據白宮說法，此趟白宮行是拜登和梅洛尼於26日晚間進行電話會議通話時敲定的，作為他在「俄羅斯最近發生的事件後，與主要盟友和夥伴密切協調」的一環。

報導指出，雙方談到在俄羅斯最近發生事件後與盟國夥伴的合作，拜登與梅洛尼也重申了對烏克蘭的支援。（編輯：張芷瑄）1120628

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