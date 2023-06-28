彰化縣長王惠美接見表揚，並頒發獎學金各1萬元給總統教育獎得主楊明燈與楊喬崴同學。（孫英哲攝）

人生是由自己定義的！ 今年總統教育獎由全國各級學校推薦的351名學生中，歷經層層審查後，彰化縣有2人得獎，分別是國立彰化特殊教育學校楊明燈同學及成功國小楊喬崴同學，兩人分別患有唐氏症、過動症，雙雙克服先天不便與限制，成為頻頻獲獎的運動選手，逆流而上的勵志精神，感動了許多人。

「你們真的都好棒！」彰化縣長王惠美今天在縣長室接見表揚，並頒發獎學金各1萬元給楊明燈與楊喬崴，讚揚兩人力爭上游的生命故事讓人感動不已，且如此奮發向上的精神也相當值得鼓勵，實為彰化縣的光榮與驕傲，「他們都能做到這樣，更何況有健康身體、好手好腳的更該努力！」

楊明燈是唐氏症患者，在媽媽的陪伴下，從8個月大就開始進行早療課程，小學開始接觸運動，從滾球、直排輪、扯鈴、游泳到水上芭蕾，全都是他的強項。雖然肌肉張力低、平衡感差，練習時經常跌倒，大小傷口遍布全身，面對媽媽心疼的眼神，他總能擦乾眼淚與汗水持續努力，並安慰媽媽不用擔心。

他雖有中度智能障礙，每天仍一筆一劃描紅識字，朗讀孝經、論語，克服口齒不清晰的先天限制，現在不但能背誦經典、閱讀繪本，還能書寫。

除能文能武，楊明燈也喜歡表演，是學校啦啦隊和民族舞團的台柱，連續兩年榮獲彰化縣學生舞蹈比賽乙組民俗舞第一名，他還有苗栗縣街頭藝人資格，表演項目包括演奏葫蘆絲、陶笛吹奏及扯鈴，曾獲得2022年全國心智障礙者才藝大賽音樂表演成人團體組第二名，還常與樂團參加公益演出。

楊明燈說，他時時牢記媽媽所說「因為先天比別人弱，所以要更加努力的學習」，讓自己「聚小小燈火成閃耀生命的燈塔」。他感謝校長給予機會，謝謝評審委員評選獲獎，謝謝老師照顧他三年，還有也感謝媽媽用心指導他，未來他想要成為一位街頭藝人，希望去世界各地表演，成為社會上有用的人。

楊喬崴來自單親及中低收入家庭，幼兒時被診斷有注意力不足過動症等綜合症狀。他外表雖與一般人無異，但團體生活對他來說一點都不容易。他從小學一年級開始接觸溜冰、游泳等運動，由於學習能力很慢，教練總是特地為他留下，不厭其煩地耐心指導。

因住家地處偏鄉，沒有夜間游泳池，他除了平日在學校的例行訓練，還得由媽媽不辭辛苦地接送，利用夜間及假日到外縣市的場地加強練習。在受訓過程中，他經常在溜冰時跌跤、雙腳起水泡，甚至指甲脫落，雖曾在游泳時割傷下巴，縫了6針，但包紮完後他再繼續回隊訓練，從不喊痛，也不會因受傷而放棄。

憑藉過人的體力和認真的態度，楊喬崴勤奮不懈、持之以恆的練習，幾年來在各種賽事中屢有斬獲，於2022年特殊奧林匹克輪滑競速選拔賽1000公尺勇奪金牌、全國身心障礙運動會特奧輪鞋100公尺及300公尺摘下雙金，以及全國學聯盃游泳錦標賽25公尺蛙式拿下銅牌，成為「水陸兩棲」的運動健將。