國際特赦組織（Amnesty International AI）全球總會秘書長阿格妮斯．卡拉馬爾博士（Dr. Agnès Callamard）於27日率團拜會國家人權委員會主任委員陳菊，陳菊強調國家人權委員會願意與被害者溝通，尋求社會共識，呼籲政府暫停執行死刑。另外，人權會將成立「逐步推動廢除死刑並促進社會對話工作小組」。

國際特赦組織訪團成員包含AI亞洲區域副總監莎拉．M．布魯克斯（Sarah M. Brooks）、資深執行協調專員維洛妮卡．沙畢諾（Veronica Sabino）、「受威脅之公民空間」專案經理呂衍瑩，及台灣分會秘書長邱伊翎等人。國家人權委員會副主任委員王榮璋、委員高涌誠亦陪同與會。

陳菊感謝AI曾在戒嚴時期救援過包含自己在內的多名台灣良心犯，也回顧自己在台灣民主化後，多次赴歐美感謝AI各分會小組及成員的救援，並介紹國家人權委員會自2020年8月成立迄今提出漁工人權等調查報告與未來中長程策略計畫。

而關於死刑議題，陳菊也強調國家人權委員會願意與被害者溝通，尋求社會共識，並基於對生命權的尊重，呼籲政府暫停執行死刑。

卡拉馬爾表示，AI長期投入各國良心犯的救援行動，很欣慰能看見昔日接受救援的對象，如今已成為台灣國家人權機構的主委，有能力推動人權之保障，這是一種非常良善的循環。

卡拉馬爾並表示，本次訪台旨在了解台灣推動人權保障之模式、與國家人權委員會調查人權案件之方式及未來規畫，同時也對台灣的國際地位困境表達高度關注，尤其是當今全球高度緊張的情勢對於台灣人權帶來的挑戰，以及在此情形下國際公民社會能夠如何幫助促進台灣人權發展。

王榮璋回應說明，國家人權委員會可接受個人、多人或是由團體代為提出之申訴，包含台灣本國人與在台外籍人士，國家人權委員會也可依職權主動調查，例如現已針對兒少性侵議題展開調查。

此外，國家人權委員會也正規畫未來將不利處境群體的權利列為重點工作項目，包括心理社會障礙觸法者司法處遇、家事移工勞動權益、校園師對生暴力等議題。

高涌誠分享，關於廢除死刑議題，國家人權委員會也將成立「逐步推動廢除死刑並促進社會對話工作小組」，規畫透過深入調查被害人家屬與死刑犯家屬所面臨的處境、促進人權教育以提升民眾對廢除死刑的了解、加強與國會溝通修正涉及死刑之相關法條等方式多管齊下。

陳菊及與會委員皆期盼AI未來能與國家人權委員會深化合作，台灣願遵守國際人權規範，落實人權保障，也希望爭取國際能見度與發言權，一方面學習各國經驗，一方面也將自身人權發展經驗貢獻給世界。