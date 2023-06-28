北農人事紛擾不斷，農委會主委陳吉仲也批評北農前總經理韓國瑜期間菜土菜金，對此，韓國瑜28日在臉書上指出，北農若照顧所有農民他樂見其成，但如今高官隨意批判，不僅扼殺農民辛勞、無視北農基層付出，將北農建立的信譽用政治鬥爭輕易摧毀，令人無法忍受。

韓國瑜表示，今天北農的老同事在節目上講了一句話讓他感慨萬分，他說「北農最大的資產，是信譽」，辛苦的農民朋友看天吃飯，每天起得比雞早、頂著烈日汗流浹背，颳風下雨時、眉頭深鎖，生怕大半年心血在風雨中毀於一旦，而北農職責，就是保障農民的辛勞得到合理報酬、也確保消費者買到品質有保障的蔬果。

韓國瑜也說，這幾年菜價不斷上漲，從民國60幾年平均菜價不到5元，隨栽種技術提升、品質改良、加上大賣場、超市通路蓬勃發展，如今菜價平均都有30多元，這是農民朋友一路走來的辛勤得到的成果，北農能做的就是當具公信力的平台，保障生產者及消費者。

韓國瑜表示，北農員工常大半夜就起床上班，不論今天菜價高或低，收取的服務費都是固定的，在他任內，由於大家共同的辛勤努力，營業額屢創新高，多出來的盈餘獎金，都在每年的董事會、股東常會通過後，平均分配給所有同仁，甚至有基層員工當年領到的獎金、若換算成年終至少超過10個月，資料當年全部有會議紀錄，也早在當年政治鬥爭中被一一檢視過，完全問心無愧。

韓國瑜直言，本來不在其位、不謀其政，若他離開後，北農持續穩定發展、照顧所有農民及同仁，他也樂見其成，但如今高官隨意批判的一席話，不僅扼殺農民朋友的辛勞，更無視北農基層同仁多年來競競業業的付出，將北農一路走來辛苦建立的信譽用政治鬥爭輕易摧毀，令人無法忍受。

韓國瑜表示，台灣的農業生產技術相當優秀，若想持續享有高品質農產品，我們就必須好好保護農民、提高他們生產意願，但若最重要的農委會仍只想著操弄政治意識型態、罔顧農民福祉，長久下來，台灣的農業將受到何種傷害，相信這些時日以來，結果已不言而喻。

韓國瑜呼籲，政府高官們不要再靠著酬庸吸食農民的血，讓基層民眾越過越苦，請負起在這個職位上該負的責任，照顧農民、照顧台灣農業，唯有做好實事，才是獲得支持的根本。