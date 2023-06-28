新竹縣下屆立委第1選區，國民黨提名前立委徐欣瑩參選，民進黨人選正式拍板，舉薦湖口鄉代會主席詹益祿的女兒詹紀緹參選，其他政黨目前還未確定是否推出人選，預料將上演兩個女人的戰爭！

身兼民進黨新竹縣黨部主委的竹北市長鄭朝方表示，33歲的詹紀緹有幼保專業，擔任國會助理期間，對婦幼與長照政策有深入研究與協助推動，也有黨部組織經營歷練，對公共事務組織架構與政策推動十分熟稔。

詹紀緹曾任民進黨桃園市黨部組訓組長、前立委陳賴素美國會辦公室助理，2015年便投入參與總統、立委選舉擔任競選總部幕僚工作。

據了解，民進黨主委賴清德在提名過程時， 詹紀緹獲縣議員吳傳地、張珈源等及吳德富、張衡堂等代表推薦，相信黨內會團結能讓助理世代詹紀緹突破重圍，進而勝選。

詹紀緹表示，投入公眾服務的契機源於大學時就讀幼保系，看到基層弱勢欠缺資源，渴盼教育改變生活卻無力追求，因此渴盼以熱忱，對家鄉、對客家盡一份責任，也為年輕人開拓希望之路。

詹紀緹表示，身為客家幕僚系女兒，對於母語、族群文化有深刻體認，她決定以青年參政的代表投入新竹縣第1選區立委選戰，力拚民進黨在新竹縣立委成功插旗的契機。