有些人生活中若沒有愛情滋潤，就會感到孤單寂寞，他們總是希望身邊能有人陪伴，《小鐵星座》運勢專欄分享害怕單身想要有人陪的前3名星座，依序是雙魚座、巨蟹座、水瓶座，其中第1名的雙魚座依賴性強，渴望被人愛護著，雖然和他們談戀愛非常累，但也會因此覺得自己很重要。

▍第3名：水瓶座

水瓶座總是希望身邊能有人陪伴，會讓他們心裡特別踏實，情緒也不用獨自消化。他們渴望被寵愛、被需要，當身邊有個人能讀懂他們想法，便認為是值得感恩的事。他們受不了寂寞，一旦身邊沒有人，就會渾身不自在。

▍第2名：巨蟹座

巨蟹座總是覺得不管在任何節日，身邊若有人陪著感覺會特別好，也不用害怕親朋好友擔心他們孤獨一人。而且他們也喜歡照顧他人，當對方出現在他們的生命中，不僅可以依賴著對方，同時他們也可以照顧對方，希望能成為對方生命中不可或缺的角色。

▍第1名：雙魚座

與其說雙魚座不能缺少愛情，還不如說他們害怕寂寞，需要人陪伴，也渴望能一直被愛護著，只有這樣才找到存在感，不過和依賴性極強的他們談戀愛，會非常累，但這樣的依賴也會讓伴侶覺得自己很重要。