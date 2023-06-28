有中醫師披露，民進黨總統候選人賴清德未徵得中醫界多數醫師的同意，即讓知名巫水生醫師從中醫會訊落款中「直接下架」，引發中醫界的一片譁然。國民黨醫療委員會呼籲，賴清德務必嚴以律己、了解產業、尊重先進、實踐倫理，切莫再搞甚麼「冠名行銷」的低俗手段。

國民黨醫療委員會表示，現在已是西元2023年了，多數民眾早不吃那一套了，與其有時間去搞冠名遊戲，還不如認真去解決台灣護理人力吃緊、藥品供貨不及等窘境。

國民黨醫療委員會表示，想理解賴清德辦公室的說法？中醫師公會已表明，確實是賴清德授權並同意讓其簽名刊登在中醫會訊上，但賴清德辦公室卻直接否認此事，還表示題詞與落款都不是賴辦所給，這樣極大的落差，不禁令人懷疑，賴清德到底有沒有給中醫界施壓？到底有沒有說謊？

國民黨醫療委員會認為，國家應該要善用中醫藥在醫療端的功能，而不該利用中醫藥作為政治工具，而全體醫護人員皆敬佩巫水生醫師對中醫的巨大貢獻，可以說，沒有巫醫師過去的犧牲，就沒有現在中醫院所蓬勃發展的景象，呼籲賴清德提高自己的格局，讓巫水生醫師的大名永遠留在中醫會訊，使得世世代代的中醫同道們，都能想起他的美好與偉大。