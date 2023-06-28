經過部立基隆醫院手術及術後追蹤，宋先生已恢復八成，部立基隆醫院院長林三齊（右2）、副院長陳韋達（右1），送上蛋糕為宋先生慶祝重生。（張志康攝）

約莫一年前，32歲的宋先生突然發現右手開始發麻，但他不以為意，拖了半年，直到右手、右腳都出現發麻，甚至右腿抬不起來，走路變成拖行，形同遊戲《天堂》裡的NPC殭屍。經過部立基隆醫院神經醫學中心安排手術及術後追蹤，宋先生表示目前已恢復了八成，重新恢復正常生活。

從事科技業工程師的宋先生，今年才32歲，因為工作的關係常常久坐，再加上飲食習慣，致使體重直飆至140公斤。去年中，宋先生開始發現右手會發麻、疼痛，時而有類似觸電的感覺，後來逐漸蔓延到左腳、右腳，右手逐漸連手掌張合的動作都出現遲鈍。

去年底，宋先生在新冠確診後，自覺狀況加重，便在母親陪同下赴部立基隆醫院神經內科門診就醫。部基神經內科醫師黃旭東表示，他看到宋先生走進診間時，心裡就先有著準備，經過問診、神經學檢查與深層肌腱反射測試後，黃旭東認為症狀已經很明顯，就立即為宋先生安排頸椎核磁共振檢查（MRI）。

從術前的MRI可以看出，宋先生的頸椎第四節到第六節間的頸椎狹窄已經非常嚴重，如果當時一個不慎，可能會造成中樞神經受損導致癱瘓。便將宋先生轉診至神經外科，交由神經醫學中心主任唐寄皋接診，隨即為宋先生安排住院及手術。

唐寄皋為宋先生進行顯微椎間盤切除手術，為他置換了可動式頸椎人工椎間盤，宋先生手術相當成功，術後第二天就能夠下床行走，第十天就能夠出院。

後續部基也持續追蹤宋先生術後的恢復狀況，黃旭東認為，宋先生的狀況與其工作及體重問題有著密切關係，便建議宋先生在恢復過程搭配進行減重。宋先生說，他被自己這次的病情嚇壞了，配合醫師將體重從140公斤減至110公斤。目前雖然還有手部發麻、疼痛的狀況，但已經恢復了約8成左右。

28日部基也特地送上蛋糕，慶祝宋先生重生。院長林三齊說，本院神經醫學中心由陳韋達副院長催生，神經內、外科醫師均受過扎實訓練，擁有豐富經驗。此次宋先生能順利找出病因、快速康復，即是神經醫學中心團隊合作無間的成果。

部基副院長陳韋達分享，常在診間聽到病人為了「應該看神經內科，還是看神經外科？」煩惱了許久，藉此機會呼籲民眾，「只要您有不舒服，不管是看神經內科、神經外科都可以」，因為基隆醫院擁有神經醫學中心，團隊可以即時為您解決問題，即使需要轉診也可以快速銜接，基隆鄉親們不必再花時間捨近求遠求醫了。