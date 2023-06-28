京城建設28日的股東常會，並通過向非關係人捐贈的報告事項，主要是京城建設與三地開發地產公司共同投資興建台南仁德智慧科技園區，因園區面前的計畫道路尚未開闢，影響開發進度，因此，經與台南市政府協調，由京城建設與三地開發捐款取得道路用地，贈予台南市政府，以利開發案的推動。

公共道路取得用地費用初步估計共1.24億元，2家共同開發商各負擔一半，因此，京城建設將負擔6,240萬元。

股東之一的投資人保護中心也在會中指出，京城建設從2018年到2022年的公司治理評鑑都是末段班，希望京城建設擬定改公司治理方案，提升公司形象，主席蔡天贊指定協理周敬恆答覆。

周敬恆指出，京城建設今年5月已經設立公司治理主管，強化公司治理功能，希望今年的評鑑能夠脫離末段班。

京城28日股東常會改選8席董事的當選名單，包括4席天籟投資法人代表蔡天贊、蔡薛美雲、李詩雄和陳進興，另有4席獨立董事，包括張明得、吳耀國、蔡忠昌和邱沁渝。