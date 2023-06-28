瞄準CDMO商機，泰福-KY（6541）董事長閻雲28日強調，已著手布局，目前已接獲浩鼎、圓祥約8千萬訂單，預計第三季啟動擴大服務平台，搶攻龐大市場。

閻雲說，泰福將運用台灣長期建立的研發量能、人才優勢，並結合美國子公司GMP生產在地化及通過美國FDA嚴查廠經驗等利基,積極建置CDMO服務平台，以一站式服務模式成為台灣、甚至全球生技醫藥委託開發暨製造服務的最佳策略夥伴。

泰福28日召開股東常會，除了順利通過各項議案外，今年二月才加入經營團隊的美國營運長John R.Mosack也出席暢談CDMO布局。

他表示，期盼泰國福美國子公司能成為台灣廠商進軍國際市場的最佳夥伴。美國泰福GMP廠最大的優勢有三：一、因為TX01與TX05兩項產品物製劑藥品上市查驗登記申請，已具備兩次美國FDA嚴格的實績；二、聖地牙哥廠為少數同時擁有大型微生物發酵槽及哺餵乳類動物生產線的GMP廠，並具有開發經驗，可滿足客戶的多元需求。三、TX01已獲加拿大藥證，預定年底展開銷售，而TX01與TX05兩項產品在美國的藥證也都在加緊努力中，因此聖地牙哥GMP廠的另一個強項是擁有完整暨經FDA認可的生物藥品商品化生產經驗能力。

至於泰福台灣子公司更今年一月獲得經濟部工業局核准，正式躋身生技醫藥產業委託國內醫藥研發服務公司名單之列。台灣泰福專注於non-GMP前臨床試量產開發，於細胞株建置、生物分析、試量產製程開發等領域多年來已累積扎實的研發實力與豐富的實務經驗，已相繼承接多項CDMO專案。

泰福表示，在美、台兩家公司通力合作下，第三季啟動CDMO服務平台，搶攻龐大市場！