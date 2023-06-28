凱基銀行協助法人客戶應用票交所建構的「電子化授權系統(eDDA)」、「圈存扣款入帳系統(eACH)」等電子化平台，提供客戶更多樣化的收付款模式及便捷的客戶體驗，有效降低作業時間和交易成本，並提升法人客戶收款的便利性，獲台灣票據交換所ACH圈存業務「eACH入帳業務推廣獎」、「eDDA簡化版服務業務推廣獎」兩項大獎，也是自2019年起連續4年獲得肯定。

凱基銀行持續推廣ACH圈存業務，提供機關團體或公司行號ACH批次代收和代付服務，以定時和批次模式協助客戶處理大宗的跨行收付款交易，例如保險費、管理費、股息、補助款和貨款等服務。

凱基銀行企業網路銀行提供中小型業者快速使用eACH線上圈存服務，客戶無需自行開發系統，便可辦理即時代收和代付的整批交易服務，還能節省交易成本。此外，在符合安全控制基準的前提下，凱基銀行提供具有簽驗章功能的交易API和客戶端交易模組，協助客戶整合內部ERP系統以進行即時出金服務，目前已與券商合作辦理分戶帳出入金，也與保險公司合作辦理即時壽險理賠的服務。

凱基銀行為滿足企業客戶多樣化需求，協助導入多元化的eDDA電子化授權模式，更積極與票交所合作提供簡化版服務，相較於傳統的紙本授權方式，eDDA電子化授權模式大幅降低了授權所需的時間和成本，並簡化流程，授權時間從平均七天縮短到即時可獲得結果，授權成本平均降低了約50％，效果十分顯著。

此外，凱基銀行結合自身的「易收網」繳費平台，建立專門的eDDA電子化授權入口專區，協助較無技術能力的中小型法人客戶，也能快速使用電子化授權並即時獲得授權結果。舉例來說，社區管委會透過eDDA 電子化授權入口專區的服務收取管理費，住戶可以插入金融卡或透過網銀的雙因子認證機制進行授權，於線上即時綁定其銀行帳戶，便能輕鬆完成約定代扣繳等手續，提升住戶繳款的便利性，也減少管理費催繳等人工作業程序，進一步優化管委會的金流控管。