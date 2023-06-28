國家通訊傳播委員會（NCC）今日強行通過「鏡電視」相關審查案。民眾黨立法委員張其祿表示，顯示NCC已難以發揮具公信力的獨立機關功能，NCC也背棄對立法院「調查有結果才會繼續審查」承諾，NCC監理失靈將連帶造成媒體失序，對台灣的民主及媒體平衡造成巨大衝擊。

張其祿直批，之前鏡電視問題爭議不斷，包含董事長遭指控「干涉新聞自由」、董事長適格及接任問題、董監事接連請辭、內部疑似非常規交易，以及民進黨高層涉嫌向NCC高層「喬新聞台」等問題層出不窮。

他說，但在這些調查結果未清楚下，NCC主委陳耀祥卻在委員會議僅剩5位NCC委員、趁表態反對的委員確診請假期間之便，將審查鏡電視相關議案排入28日委員會議議程中強行通國鏡電視案。

張其祿表示，這樣不只NCC身為獨立機關的公信力蕩然無存外，顯示民進黨政府已嚴重背棄當初剛執政時所說「黨、政、軍退出媒體」之宣示，更直接違背〈國家通訊傳播委員會組織法〉第1條「行政院為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主，有效辦理通訊傳播管理事項，確保通訊傳播市場公平有效競爭…」等條文內容及NCC設立初衷。

張其祿強調，今日NCC主委陳耀祥除了以粗暴的方式對外展現權力傲慢外，也讓NCC這樣的特許事業主管機關再度成為執政黨的國家機器；NCC監理失靈將連帶造成媒體失序，民主社會中媒體重要的第四權功能可能也隨之崩盤，對台灣的民主及媒體平衡造成巨大衝擊。