近期國內家長團體對苯巴比妥餵藥案看法不一，一派認為是烏龍，另一方則有家長相信孩童，指出如無餵藥不可能出現戒斷症狀。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，目前的檢驗結果就是未檢出，至於這些孩子過去的毒物反應，他則表示應由檢調出面釐清，否則現在形成信者恆信，不信者恆不信的狀況，恐讓家長更焦慮。

楊振昌指出，北榮的角色是代檢單位，只負責用精密儀器來檢驗孩童當下的數值，至於數值背後所代表的意義，院方不負責解讀，應由各地方衛生局、檢調單位進一步釐清。然而從目前北榮的檢驗結果來看，這些孩子的檢驗結果都是未檢出，代表當下體內是無毒物反應。

不過北榮所採集的尿液，近期仍有不少家長不信任，認為無法看到較長期的藥物反應，對此楊振昌解釋，一般來說尿液可檢出4至6周的毒物反應，血液僅能反映3～4天的狀況，如果尿液都無法檢出，血液更不可能檢出，況且血液檢查為侵入性，還要擔心數值上的邊緣地帶，對家長而言只會增加更多恐慌。

至於毛髮檢測方法，楊振昌透露目前仍在全力加速開發，由於目前有多個縣市紛紛送驗檢體，使北榮毒物中心以及實驗室業務量暴增，他坦言大家最近都很累，如再有縣市爆出大量檢體，恐應付不過來，因此毛髮檢驗方法可能還要再等一陣子才會有結果。