台灣自來水公司今天宣布在芬園鄉公所旁設置服務站，以提供該鄉用戶繳費、各項異動申請及其他用水諮詢等業務。芬園鄉因地下水豐沛，自來水普及率到現在竟僅36％，對此台水公司強調，俟鳥嘴潭上場供水及下游管線完工後，自來水供水普及率可望超過60％。

為提升用戶服務品質，創造優質又便利的服務環境，台水公司選定芬園鄉公所旁（芬緣卡打車驛站）設置台水十一區花壇營運所芬園服務站，今天揭牌啟用，芬園鄉鄉長林世明、立委黃秀芳、彰縣府經綠處科長趙唯仲、議員莊陞漢、台水公司總經理李嘉榮、台水營業處處長林孟珠、台水十一區處長謝錫熊等人出席。

芬園鄉供水服務原本由台水第四區管理處管轄，自7月1日起移撥由台水公司第11區管理處服務，彰化縣自來水業務事權統一。為使移撥作業無縫接軌不影響服務品質，並就近服務當地民眾，於芬園鄉開設芬園服務站，每周三派員進駐服務半天。

水公司李嘉榮總經理表示，芬園鄉因地下水豐沛，2019年自來水普及率僅18.08％，自來水用戶也僅1289戶，在鄉公所、立委、彰縣府及水公司等多方努力下近年成長迅速，截至目前自來水用戶已倍數成長達2500餘戶，自來水普及率成長至今已達36％。

他指出，目前芬園鄉社口村、竹林村無自來水延管工程刻正進行中，未來還會持續辦理其他村的無自來水延管工程，預計鳥嘴潭上場供水及下游管線完工後，自來水供水普及率可望超過60％。