藝人大牙（周宜霈）昨在臉書發文指控前老闆陳建州曾在11年前進房要求發生關係，引起社會譁然，一名網友發文表示，因為這件事情，讓當年超夯的「黑澀會美眉」再度被拿出來討論，很好奇大家心目中最頂的是哪一位？引起網友熱烈討論，不少人點名「小薰真的很美！」

一名網友在PTT上發文說，大牙指控前老闆陳建州（黑人）性騷擾，引起社會關注，也讓人忍不住回想起過去超夯的「黑澀會美眉」，即使妝髮、造型和現在潮流不同，但當時黑澀會還是蠻多青春正妹的，不知道大家覺得當時最頂的是哪位？

貼文引起網友討論，其中最多人點名「小薰」，「小薰，有混血」、「我也最喜歡小薰」、「那時候怎麼看都覺得小薰好美，但人氣好像很普通」、「小薰現在感覺很讚」、「依序排的話，小薰、洪詩、小蠻」。

另也有網友表示，「現在看都覺得不行，容嘉最正吧」、「洪詩吧」、「當然是昆凌啊」、「 Meimei超正的」、「鬼鬼也不錯」、「當年念高中最多人喜歡糖果」、「肯定是翁滋蔓，還當過台大五姬」、「昆凌和A搖姐妹」。