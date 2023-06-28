總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）今（28）日遭爆去年競選花蓮縣長期間，與已婚隨扈發生不倫戀的醜聞，火速請辭獲准。其實總統蔡英文2016年上任至今，任用的8位總統府發言人中，就有2人因故辭職，7位行政院發言人中也有2人請辭，且爆發的案件多數與不倫、情色等相關，成為火爆話題。《中時新聞網》特別整理相關事件，供讀者再次檢視，蔡政府所選的發言人為何道德淪落？

總統府前發言人丁允恭因爆出桃色醜聞而請辭。（資料照／姚志平攝）

【桃色醜聞】

2019年就職的總統府發言人丁允恭，2020年遭爆過去在高雄任職時涉及婚外情，不只周旋於數名女子之間，甚至還趁上班時在辦公室與女子發生關係，且對方3度懷孕都遭丁以影響政治前途為由要求墮胎，消息爆出後引爆輿論，最終於2020年9月9日請辭。

行政院前發言人陳宗彥因小芸之亂而請辭。（本報資料照片）

【小芸之亂】

2023年就職的行政院發言人陳宗彥，遭爆過去曾接受性招待、喝花酒，甚至還幫酒店業者關說，陳本人雖稱相關內容未經查證，是對他人格抹滅，但卻於2023年2月17日請辭。

總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka），因不倫戀而請辭。（資料照／王德為）

【不倫戀】

2023年回任的總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka），遭爆2022年競選花蓮縣長期間，與李姓已婚隨扈發生不倫戀，正宮察覺後進行蒐證，並在提告時一舉提供多達156頁的對話紀錄，谷辣斯則在2023年6月28日請辭。

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵之亂而請辭。（本報資料照片）

此外還有一件發言人閃辭事，但與不倫無關。2020年就職的行政院發言人丁怡銘，稱獲得2020年臺北國際牛肉麵節冠軍的皇家傳承牛肉麵，使用的是含萊克多巴胺的美國牛肉，引發輿論，後續道歉時為表達歉意訂購100碗牛肉麵，卻又被發現訂單上有打統一編號，最終在2020年11月15日請辭。