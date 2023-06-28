黃天牧指出，金管會在2016年提出金融友善服務準則，而他從上任後就提出「包容性金融」概念，由於金融業資金來自社會大眾，當然要對不同的族群得到滿足、身心障礙者也是，金管會在推動無障礙服務上有五大基本原則，一、金融機構要由上而下形塑組織文化，董事會要親自做政策決定與督導；二是形塑標竿效益，不是只有幾個點做樣子，而是要擴散到不同分行，讓身心障礙者更便利取得服務。

三、強化行員教育訓練，員工教育訓練要深入；四是繼續深化服務設施與設備，過去金管會會例行性與身障團體溝通，就有反應過現行視障ATM設計，輪椅進不去、散布的點不夠多等，銀行局透過不斷與身心障礙者溝通也鼓勵金融機構再投入更多資源、軟硬體設施。金管會定期與身心障礙團體、衛福部溝通。

實地訪問過程中，黃天牧認為，這些身障設施不只身心障礙者需要，高齡者也需要，像是「契約放大器」是眼睛不好者都需要，關懷不同的族群是金融業必須要的，像雙語分行就是重視國際客戶、身心障礙分行則是關懷身心障礙者。讓大家都得到便捷的金融服務，是金融機構重要的責任，也是營造金融機構重要策略。

對於參訪的玉山銀、一銀，黃天牧點評「蠻滿意的」，給予高度肯定，不過，更最重要是身心障礙者滿意，他指出，兩家銀行都做得比預想的好，像是玉山營業場所有告示可帶導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬及其幼犬進入，還有許多貼心標示，而一銀的無障礙廁所把手原本距離太寬，身心障礙者不好施力，但後來經內政部營建署有來指導過後立刻就改進，還有垃圾筒都是觸摸感應式的，許多小地方都看得出銀行暖心。

黃天牧認為，金融業談永續ESG，不能只談EG，但S還是很重要，銀行怎麼滿足社會對你的期待，銀行不是為了金管會做而是為自己的形象塑造，金管會也會研究怎麼鼓勵銀行來做，包括未來將無障礙金融服務納入公平待客評鑑時加分等。

金管會去年邀集各身心障礙團體及衛福部、內政部代表對11家銀行進行無障礙設施及服務實地訪查，其中玉山銀新生分行、一銀中山分行獲身心障礙者推薦為標竿銀行。

玉山銀指出，玉山銀視障語音ATM去年底有99台，預計今年底前達249台。

一銀指出，預計今年有123家分行可提供服務，視障語音ATM，明年達到每一家分行都設置一台目標。