羅信元熄掉手中的煙，戴上帽子、背起包包，準備去上課。(蕭嘉蕙攝)

台東翁失雙掌度逆境 到老學習彌補遺憾

台東長濱鄉阿美族人羅信元，早年從事外線配電工程，因誤觸高壓電，失去雙手手掌，歷經2年復健出院，同時喜獲麟兒，重燃人生希望；未料，妻子拋家離去，他靠著賣菜拉拔7名子女長大，如今雖刻苦度日，但積極參與長青課程，樂在學習，彌補兒時未能讀書識字的遺憾。

現年69歲的羅信元，回憶起33年前，當時他正在電線桿頂端進行外線配電工程，卻不慎遭高壓電擊，雖然幸運死裡逃生，但代價是雙手掌截肢，他一度萌生自殺意念。他說，「當初被電到的時候，不想活！」，多虧小女兒出世，拯救了他。

羅信元說，雖然當時膝下已有6名男兒，但一直想再添1名女兒，後來妻子有幸再度懷孕，不過產檢結果又是男孩，沒想到出生時「變成女兒」，剎那間重燃人生希望。

原以為一家9口即將展開新生活，沒想到，羅妻在這時選擇離家而去。羅信元說，「我雖然沒有手，我什麼都做」，為了養活孩子，他在長濱鄉種田賣菜；如今兒女都已成年，但親子關係疏離，每年過年才有機會相見。

羅信元說，因為腰椎受傷，無法再務農，現在靠著每月5000元的身心障礙者生活補助和社福單位物資接濟過日子，也積極參加長青課程，學習做手工藝品、唱歌跳舞、認識文字，彌補兒時遺憾。

他說，自己從小沒有機會接受教育，看不懂字，原本只會講阿美族語，直到中入伍當兵才學會講中文，閩南語則是早年出海捕魚時學的。語畢，羅信元熄掉手中的煙，戴上帽子、背起包包，準備去上下一堂課。