26日在天母舉辦的「2023中華職棒新人球員測試會」，最終有97人獲得球團推薦名單，為歷年來最多推薦人數，這些球員將取得7月12日在台中舉行的2023年季中選秀會入場券。

今年台鋼依舊握有狀元籤，及前2輪多選1人的優勢，也因為「第六隊效應」吸引更多球員投入選秀，盼擠進職棒仔窄門，周一在天母棒球場舉行的測試會就吸引203人前來參加，歷時11個小時才結束。

今天聯盟公布通過測試會的名單，共有97人獲得球團推薦，為歷年來最多推薦人數，其中投手51人、捕手6人、內野手23人，外野手17人。

投手（51人）：李偉安、林建宏、林展樟、曾奕翔、李岳霖、王伯洋、鄭又維、林睿杰、李軒慈、巫柏葳、鄭澔、潘亮銘、蔣鎮宇、林暐辰、高秉洋、郭嘉勝、吳東霖、胡雲彬、林詩翔、張晋恩、蘇晏廷、爾曼羅索普、黃群、陳子傑、李家明、楊凱、歐承韋、萬立宸、邱承奕、方郁淮、唐榮恩、陳聖文、陳原維、楊家凱、陳冠穎、蕭志文、胡逸涵、盧泓捷、林浩瑋、李灝昇、王祥恩、蕭憶祥、王為陞、葉一竤、黃峻億、盧冠宇、大瀧幸治、陳英睿、龔家禛、洪紹恩、陳威宇。

捕手（6人）：張益豪、余羿賢、張育誠、古定昊、舒治偉、劉秉傑。

內野手（23人）：游証鈞、戴昊恩、林逸翔、李承嘉、徐翊瑋、陳致均、周志憲、吳寬軒、張育昇、湯家豪、紀翌辰 、廖元斌、林雨力、曾翰宇、沈忠興、賴俊、楊閔貽、王偉哲、張建鑫、張育豪、劉子杰、曾昱磬、烏凱恩。

外野手（17人）：施季定華、伊斯坦大．比力安、林志光、楊正宇、楊岩潔、高偉豪、林莛淯、陳維祥、黃祿涵、張豈豪、簡子騏、簡子寬、盧彥祖、盧奕呈、林資凱、高允謙、邱澤豪。