盧廣仲將登上「夏戀嘉年華」演出。（花蓮縣政府提供）

芒果醬將登上「夏戀嘉年華」演出。（花蓮縣政府提供）

全台暑假最強音樂節由花蓮「夏戀嘉年華」連續16年奪下聲量第一！主辦單位宣布今年從7月5日至9日，一連5天在花蓮東大門廣場開唱；卡司包括金曲歌后魏如萱、平民天團玖壹壹、原民天團動力火車、創作鬼才黃明志、人氣夯團告五人等，全都是這半年內才剛在台北小巨蛋舉辦完演唱會的秒殺大，屆時都輪番登上夏戀舞台擔任壓軸演出，樂迷們High喊：「巨蛋級演出免費看，坐趟火車來花蓮玩超划算！」

人氣偶像明星也是今年大亮點：即將在高雄巨蛋開唱的「三金滿貫得主」盧廣仲、海外巡演滿檔的「九澤CP」、饒舌新男神婁峻碩、新生代男團Ozone等偶像通通報到；首度登場的夏戀獨立樂團之夜，有怕胖團、芒果醬、海豚刑警、溫室雜草、Tizzy bac等知名樂團，更是聽團仔們的朝聖首選。5大主題：「原民搖擺夜」、「浪漫仲夏夜」、「大嘻哈時代」、「洄瀾開唱」、「洄瀾音浪」多元音樂風格、超過40組超強卡司，將展現各自音樂風格，帶給觀眾滿滿感官饗宴。

樂團告五人近期勢不可擋，不僅是北、高巨蛋專場秒殺售罄，更是各大音樂節演出的重磅壓軸，超高人氣的他們這次來到夏戀舞台令樂迷興奮不已，他們表示：「演出場地旁邊就是東大門夜市。看完演出過後，還可以到隔壁享受美食。夏戀的氣氛都非常熱鬧，就像一年一次參加一場盛大的嘉年華，與花蓮的朋友每年相約碰面的日子。」對於當地喜愛美食有法式點心、泰式料理都是必吃的口袋名單；若有機會long stay在花蓮放鬆，最CHILL行程是：早上去躺在七星潭、下午去東大門吃東西、傍晚去長濱海灘，好好享受當地的自然美景與美味小吃。

「三金滿貫得主」盧廣仲將來到花蓮演出，特地分享參加夏戀與其他音樂節不同的感受：「從坐火車開始，沿途悠閒的海天景致，直到音樂節現場，空氣中有音樂、海洋藍天、起伏山巒，還有地方特色料理，非常非常獨特的東岸氛圍。」對於花蓮獨鍾的景點，他推薦，「七星潭的海邊和周圍的咖啡蠻讚的！」若可以long stay在花蓮放鬆，他最想要安排愜意行程在海邊露營、烤個火。